Ecuador Noba avamto di un solo punto

7.46 Il presidente in carica dell', Daniel Noboa, ha un vantaggio di unsulla sua rivale, la candidata di sinistra Luisa Gonzalez, con circa i 2 terzi delle schede scrutinate del voto di ieri. Noboa è al 45% dei voti, Gonzalez segue con il 44%, una percentuale molto più alta del previsto: sembra quindi per ora profilarsi il ballottaggio. Gonzalez intanto parla di "pareggio statistico" e di una "vittoria" per il Paese.