Ecuador diviso tra Daniel Noboa e Luisa González, il ballottaggio sarà decisivo

L’spaccato in due alle presidenziali. 4.219.002 voti, pari al 44,33 per cento, sono andati al presidente uscenteNaboa: figlio di un re delle banane che è l’uomo più ricco del paese, ed era stato eletto a sorpresa nel 2023, dopo una campagna elettorale segnata dalle gravissime violenze dei narcos e dall’omicidio di un candidato. Era anche un voto anticipato, ma innon è consentito evadere le scadenze elettorali comunque stabilite, e così si è votato di nuovo ad appena 15 mesi di distanza. 4.173.217 voti, pari al 43,81 per cento, ha avuto, candidata per il Movimento Rivoluzione Cittadina dell’ex-presidente Rafael Correa. L’omologo locale del Socialismo del XXI secolo di Chávez e Evo Morales, ora in esilio in Belgio. Naboa e Gonzáles si erano già affrontati aldel 2023, ed era finita col 51,83 contro il 48,17 per cento.