Economia lombardia segnali di crescita e ripresa per il 2025 pil +11% consumi +11% occupazione +1% nel 2024 nella provincia di milano inflazione a +11% mentre crescono le imprese artigiane +125 nell’ultimo trimestre

Milanotoday.it - Economia lombardia, segnali di crescita e ripresa per il 2025 pil +1,1%, consumi +1,1%, occupazione +1%. nel 2024 nella provincia di milano inflazione a +1,1%, mentre crescono le imprese artigiane, +125 nell’ultimo trimestre

Leggi su Milanotoday.it

Una ventata di positività arriva dalle proiezioni relative all’dellaper il. Dopo undi sostanziale stagnazione su tutti i fronti, il nuovo anno dovrebbe portare in dote una proiezione positiva per tre indicatori, fondamentali per ladella regione. Per il PIL.