Liberoquotidiano.it - "Ecco perché l'Italia ha libera Almasri". Cecilia Sala, lezione epica a Giannini: Fazio resta muto

A Che tempo che fa torna ospite. La giornalista che ha affrontato una darmmatica prigionia in Iran, è tornata nello studio di Fabioper parlare di politica internazionale. Prima di addentrarsi sui temi di attualità laha voluto rinnovare il suo ringraziamento al governo per la grande opera di diplomazia con cui è riuscito a far tornare a casa la nostra connazionale. Una mossa che ha chiuso la vicenda nello spazio di poco meno di 20 giorni. Ed è stata la stessaa sottolinearlo: "È stata la prima cosa che ho fatto, arrivata a Ciampino: ho ringraziato Giorgia Meloni, il Governo e i servizi di sicurezzani per un'operazione che mi ha salvato la vita e che è stata incredibilmente veloce. I ringraziamenti sono solidi e sono felice di ripeterli se qualcuno non li aveva ascoltati".