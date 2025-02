Liberoquotidiano.it - "Ecco dove mi nasconderò": Blanco spaventa Sanremo, il messaggio alla vigilia

Un compleanno speciale per, che oggi - lunedì 10 febbraio - spegne 22 candeline e celebra l'occasione con una riflessione dedicata al Festival di, la cui edizione 2025 inizierà domani. Pur non essendo tra i protagonisti sul palco, l'artista sarà comunque presente nella kermesse musicale come autore di tre brani in gara: La cura per me di Giorgia, Se t'innamori muori di Noemi e Lentamente di Irama. La sua ultima partecipazione in veste di concorrentekermesse fu quella, chiacchieratissima, in cui distrusse a calci la coreografia floreale sul palco dell'Ariston. Tant'è, sui social il cantautore ha condiviso uncarico di emozione: "Questa volta non sarò davanti ai riflettori, ma dietro le quinte nascosto tra le righe che ho avuto la fortuna di scrivere. È un ritorno diverso, forse più silenzioso, ma non meno profondo.