Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono tutti gli ex di Manuela Arcuri, da Franceco Coco a Eros Ramazzotti e lo sceicco Al Habtoor

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è stata legata con l’ex calciatore Francesco. Terminata la storia,ebbe un flirt con Gabriel Garko anche se come poi lei aveva ammesso in un’intervista a Vieni da me la storia durò molto poco. Durante un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso dopo che Gabriel aveva deciso di fare coming out,aveva ammesso: “Per me era una vera storia d’amore, con grande passione, ci piacevamo tantissimo. Ci siamo conosciuti, innamorati e frequentati per qualche mese. La storia sarà durata cinque o sei mesi più o meno. Io ero presa. Gabriel è bellissimo, era meraviglioso. Stavamo insieme, eravamo fidanzati in tutto e per tutto. Facevamo tutto come i fidanzati normali. Poi ci siamo lasciati”.gli ex miliardari diha intrecciato poi una serie di relazioni con imprenditori come Matteo Guerra, Giovanni di Clemente, Gianni Bussolino, Cristopher Faroni, Piero Monti, Pasquale Petti e Gianluca Mobilia, l’ex fidanzato di Serena Autieri.