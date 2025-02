Cataniatoday.it - Eccellenza, l'Atletico Catania 1994 cede l'intera posta al Modica

Leggi su Cataniatoday.it

Allo stadio “Francesco Russo” di Viagrande, avvolto in una fitta nebbia e sotto una pioggia battente, l’Imesiè stato battuto per 1 a 0 dal quotato Modica. Per gli etnei una giornata davvero sfortunata. La squadra ha lottato, creato occasioni da rete, ma non è riuscita a.