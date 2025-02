Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Ufficializzato Il Ritorno Della Carta Icona Di Maradona

Leggi su Fifaultimateteam.it

Electronic Arts ha da pocoildi Diego Armandoper la popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 25.Dopo che lafu rimossa a causasuccessione dei diritti d’immagine dell’attaccante argentino finalmente a distanza di quasi tre anni sarà nuovamente disponibile.Come annunciato dalla software house canadese lain questione sarà disponibile nei pacchettimodalità Ultimate Team a partire dalle 19:00 di venerdi 14 febbraio in concomitanza con l’inizo dell’inedita promo Grassroots.Al momento Electronic Arts non ha divulgato nè l’overall nè le stats ufficialinuovadell’ex attaccante del Napoli, con il comunicato è stata rilasciata solo un’immagine con il logo di EA FC 25 che riportiamo in calce alla notizia.