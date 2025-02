Ilfattoquotidiano.it - “È una strage e non si tratta di un caso isolato”: gatti avvelenati in massa con potenti pesticidi, 13 mici uccisi e altri 7 dispersi

Una vera e propriadiquella avvenuta nella periferia di Carmiano, in provincia di Lecce, dove ignoti hanno disseminato bocconicontenenti. Almeno 13sono morti e. A denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine è stata una volontaria animalista, proprietaria di alcuni dei felini. Secondo la donna, non si tratterebbe di un: nella zona del Salento settentrionale, infatti, si sarebbero già verificati episodi simili in passato.Un’ipotesi confermata da quanto accaduto nel vicino comune di Villa Convento, a soli 2 chilometri di distanza da Carmiano, dove è stata registrata un’altra moria di. In questo, si sospetta che la causa sia un erbicida a base di glifosato, un diserbante noto per la sua elevata tossicità.