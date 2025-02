Spazionapoli.it - “È sicuro al 101%”, svolta Napoli sul centro sportivo: che sorpresa!

Ultimissime– Nel corso dell’ultima conferenza stampa da Castel Volturno, Conte ha posto l’accento sull’importanza di avere undi proprietà: arriva l’annuncio aa tal riguardo.Le ultimissime novità in casanon possono che essere influenzate da quello che è stato il risultato del match di domenica sera, che ha visto la squadra azzurra pareggiare per 1-1 allo stadio Diego Armando Maradona, contro l’Udinese. C’è amarezza perché, effettivamente, si sarebbe potuto fare nettamente di più, ma l’imperativo è ora guardare ai prossimi impegni e alle sfide che attendono il club del presidente Aurelio De Laurentiis sul campo e non solo.Nel corso dell’ultima conferenza stampa tenuta da Antonio Conte a Castel Volturno, alla vigilia della sfida contro l’Udinese, si è soffermato anche su una tematica molto importante come quella del(clicca qui per rileggere le dichiarazioni a tal proposito).