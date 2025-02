Metropolitanmagazine.it - È morto Alex Benedetti, il direttore di Virgin Radio aveva 51 anni

51ed ha iniziato a lavorare in discoteca a soli 13. Negli’80 si era fatto strada nel mondo dei dj. Ma è nel 1994 che arriva la vera svolta quando entra a far parte diItalia Network. Infatti, quella esperienza lo porta a diventare un punto di riferimento nel mondo delle. Nel contempo, ha continuato anche la carriera da dj.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che si occupano delle indagini. Al momento non ci sono dubbi sull’ipotesi del gesto volontario, la scena è stata ripresa anche dalle telecamere interne del palazzo che confina con il consolato americano.avrebbe anche lasciato una lettera di addio.La notizia non è stata ancora diffusa sulledel palazzo delleMediaset ma alcuni conduttori, in particolare allo Zoo di 105, hanno sottolineato il momento particolarmente difficile di oggi per tutti coloro che lavorano nella sede di105,, 101 ed RMC a Milano.