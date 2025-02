Tpi.it - È morto Alex Benedetti, dj e direttore di Virgin Radio: si è tolto la vita mentre era nel suo ufficio

, dj ediTragedia nel mondo della musica: èall’età di 53 anni, dj e conduttorefonico nonchédi. L’uomo si sarebbe suicidato lanciandosi dalla finestra del suodi via Turati, a Milano.Sulla vicenda indaga la polizia ma, secondo quanto emerso, si sarebbe trattato di un gesto volontario: come testimoniato dalle immagini delle telecamere, infatti,ha fatto tutto da solo. In più, l’uomo avrebbe lasciato anche un biglietto.aveva iniziato a lavorare nel mondo della musica sin da giovanissimo. Negli anni Ottanta si era fatto strada come deejayla svolta lavorativa arriva nel 1994 quando inizia a lavorare per il gruppoItalia Network.Nel 2007, invece, arriva il passaggio a, diventandonenel 2019.