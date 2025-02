Davidemaggio.it - E’ morto Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio

Mentre a Sanremo fervono i preparativi per festeggiare la musica italiana,è stata colpita da un lutto molto significativo. Il dj edell’emittente rock,, èoggi pomeriggio all’età di 53 anni. Dalle prime informazioni emerse, si tratterebbe di un gesto volontario quello che ha portatoa gettarsi dal sesto piano del palazzo sito in via Turati a Milano, dove ha sede il suo ufficio. Per permettere ulteriori accertamenti, la pm Francesca Crupi ha disposto l’autopsia e aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Pare, però, che gli amici e le persone sentite dagli inquirenti in queste ore abbiano confermato chenon stesse vivendo un periodo facile – si parla di possibile depressione – dovuto a questioni economiche.Sospeso il galà diMediaset a SanremoUna notizia arrivata anche nella città dei fiori doveè schierata per raccontare il Festival di Sanremo 2025.