Secoloditalia.it - E due, ci risiamo: agenti accerchiati al Quarticciolo. In 10 bloccano la volante per far scappare i pusher, ma…

Leggi su Secoloditalia.it

Far west nella capitale. È successo ancora: dopo l’ultima brutale aggressione contro le forze dell’ordine al, periferia di Roma est – dove a metà gennaio alcuni poliziotti sono stati assaliti durante dei controlli anti-droga nel quartiere – ancora una volta il copione criminale si ripete. E va in scena a cielo aperto. Ancora una volta, in quell’area della capitale monitorata speciale delle forze dell’ordine, si verifica l’ultimo scempio ordito dai criminali della zona. Con poliziottida un gruppo di spacciatori stranieri, attivi e più che mai. In azione nel quartiere della periferia capitolina, municipio Roma V della città eterna.Roma, in 10 algliper farSecondo quanto apprende l‘Adnkronos allora, ieri pomeriggio una Volkswagen T-Roc, fuggita ad alta velocità alla vista di unain Via Ostuni, è stata inseguita da unafino a Piazza del