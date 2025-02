Lanazione.it - È appena uscita la nuova raccolta poetica di Lucrezia Lombardo, dal titolo Herbae Surdae, Ladolfi editore

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Èladi, dal. La silloge, il cuirimanda ad una citazione di Plinio il Vecchio -per costui, difatti, le, o erbe silenziose, erano quelle comuni e prive di fama, capaci tuttavia di curare davvero, a discapito delle piante esotiche dei ricchi- è stata definita dal curatore di collana, Carlo Ragliani (poeta, critico letterario e studioso) «Un’opera di svolta” nello stile dell’autrice. Scrive infatti quest’ultimo nella postfazione: “Se ladisi è caratterizzata sinora per un intreccio tra riflessione filosofico-esistenziale e la ricerca di un linguaggio capace di esplorare la dimensione dell’interiorità umana. Con, siamo alla presenza di un locus tanto profondamente indagato dalla poetessa, quanto trasformato nel complesso dell’operadell’autrice, sia per quanto riguarda l’aspetto formale e stilistico, sia per il gusto fortemente gnomico del dettato.