Tarantinitime.it - Durante un controllo, gli cade dalla cintola una pistola: arrestato un 20enne dalla Polizia di Stato

Tarantini Time QuotidianoLadihauntarantino, pluripregiudicato in quanto ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione abusiva di armi clandestine e munizioni.Il costante monitoraggio del territorio ha permesso ai Falchi della Squadra Mobile di maturare sospetti su un giovane che, nonostante la sua giovane età, annoverava numerosi precedenti penali e sembrerebbe avesse ripreso la sua attività di spaccio di droga nel quartiere “BESTAT”.Dopo diversi servizi di appostamento, gli investigatori hanno deciso di procedere ad undel soggetto.Dopo un vano tentativo di sottrarsi dandosi alla fuga, il ragazzo èraggiunto dai poliziotti che hanno faticato non poco a metterlo in sicurezza a causa della strenua resistenza opposta dal giovane.