Due ragazze svengono dal freddo. Sospesa la partita dello Spezia

Dura solo 45 minuti lain trasferta della Juniores dell’AsdWomen sul campo del Genova Calcio: un match giocato in un clima polare, con dueaquilotte quasi svenute dal. Sfida come detto condizionata dal maltempo fra vento fortissimo, temperatura "di un grado" e pioggia intensa. Il campo, benchè zuppo d’acqua, per l’arbitro era comunque praticabile per giocare. L’epilogo alla fine del primo tempo sul risultato di 3-0 per la squadra di casa: al rientro negli spogliatoi duehanno accusato sintomi di ipotermia, sono state soccorse da una dirigente del team di casa. "Altrespaventate hanno chiesto di non giocare. Invieremo alla Figc ligure i certificati medici delle", spiega in un comunicato il presidenteWomen Costel Gogu.