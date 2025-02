Anconatoday.it - Due lupi passeggiano di sera a pochi metri da abitazioni e residenti | GUARDA IL VIDEO

MOIE - Una "passeggiata romantica" per le vie di Moie. Ancorain Vallesina. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi due esemplari sono stati avvistati nelle scorse ore mentre giravano in via Osimo, a Moie. A registrare le immagini un residente che si trovava in zona e che se li è trovati di.