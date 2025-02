News.robadadonne.it - Due femminicidi in poche ore: Eleonora Guidi, 35 anni, e Cinzia D’Aries, 51, uccise dai mariti

Salgono a 5 le vittime dio in questo primo mese e mezzo del 2025; dopo la confessione del compagno di Nataly Quintanilla, scomparsa da Milano lo scorso 24 gennaio, nelle ultime 48 ore sono stati due iconsumatisi in Italia, uno a Rufina, in provincia di Firenze, e l’altro a Venaria Reale, nel torinese.La prima vittima, uccisa dal marito lo scorso 8 febbraio, è la 35enne, sorpresa alle spalle dal 37enne Lorenzo Innocenti nella loro abitazione di via Cesare Pavese, sulle colline della Val di Sieve, nel fiorentino. Innocenti, subito dopo aver colpito la moglie con un coltello, si è lanciato dal secondo piano della palazzina, e proprio questo ha fatto scattare l’allarme dei vicini, che hanno chiamato i soccorsi, i quali a loro volta hanno avvisato i carabinieri, intervenuti con la Scientifica per tutti i rilievi del caso, assieme alla pm della Procura fiorentina, Ornella Galeotti.