Ilgiorno.it - Due escursionisti dispersi. Incognita meteo sulle ricerche

C’è un’auto posteggiata ai Piani dei Resinelli, sopra Lecco, il grande parcheggio posto alle pendici della Grignetta, la montagna simbolo dell’alpinismo in Lombardia. È lì da sabato mattina. È l’unica certezza di un weekend da incubo con i telefonini deiche prima squillano a vuoto, per poi zittirsi. I droni sorvolano la cresta senza vedere nulla. I vigili del fuoco in elicottero scrutano invano i canaloni. A terra decine di soccorritori battono a tappeto tutti i sentieri possibili, con un occhio sempre rivolto in alto per la paura di essere travolti dalle valanghe. I duepersi nella tormenta che li ha colti sabato, però, per ora non si trovano. Paolo Bellazzi e Cristian Mauri (foto piccola), entrambi classe 1976, il primo residente a Cambiago (Milano), l’altro a Vimercate, paesone della Brianza Monzese, operai nella stessa azienda, esperti skyrunner, sono saliti in Grignetta venendo inghiottiti da freddo, vento e neve.