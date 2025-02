Tvzap.it - Dramma in Italia, addio alla star della radio: colleghi sconvolti

Il mondofoniana in lutto per ciascun comparsa di un noto dj, direttore di una famosissima, avvenuta nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 febbraio a Milano. Ilfonico, 53 anni è deceduto dopo essere precipitato dal suo ufficio situato in via turati, nel centrocittà.Leggi anche: Scoppia un incendio in casa all’ora di pranzo: il, è morta cosìLeggi anche: Autobus precipita dal ponte in autostrada: decine di mortia Alex Benedetti, direttore di Virginavvenuta poco fa a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, il dj e conduttorefonico si sarebbe lanciato nel vuoto del palazzo che ospita la sede dell’emittente. Le indagini sono state affidatepolizia, intervenuta prontamente sul posto insieme agli agentiscientifica per chiarire la dinamica dei fatti.