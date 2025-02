Tvzap.it - Dramma al supermercato, bimbo crolla davanti a tutti: cosa gli è successo

Leggi su Tvzap.it

algli è– Attimi di paura nel pomeriggio di domenica 9 febbraio 2025 a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. Un bambino di 6 anni ha avuto un arresto cardiaco, mentre si trovava con i genitori a fare spesa alAction, in via Marconi. ( dopo le foto) Leggi anche: Terremoto in Sicilia, la mappa delle zone a rischio:sta succedendoLeggi anche: “L’ho uccisa io”. Nataly uccisa, c’è la confessione: chi è statoalgli èPomeriggio di paura, a San Giorgio di Piano, alle porte di Bologna, dove un bambino di sei anni si è accasciato al suolo per un arresto cardiaco. Erano da poco passate le 16,30. Il piccolo, residente in un paese della Bassa, era alAction, in via Marconi, a San Giorgio, a fare la spesa con il resto della famiglia.