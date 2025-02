Universalmovies.it - Dragon Trainer | Lo spot Super Bowl anticipa il trailer

Universal Pictures ha presentato stanotte, in occasione dell’annuale, unoda, la versione live action in arrivo nel 2025.Il breve, oltre ad offrire una serie di sequenze inedite rispetto al precedente teaser, con un occhio alla valanga di draghi che saranno presenti nel film di Dean DeBlois, annuncia anche l’arrivo delufficiale il prossimo mercoledì.Wednesday #HowToTrainYourpic.twitter.com/ASRcClM5zU— #HowToTrainYour(@HTTY) February 9, 2025Note di ProduzioneDal tre volte candidato all’Oscar® e vincitore del Golden Globe Dean DeBlois, il visionario creativo dietro l’acclamata trilogia animata di DreamWorks, arriva una straordinaria reinterpretazione live-action del film che ha dato inizio alla saga amata in tutto il mondo.