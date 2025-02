Nerdpool.it - Dragon Ball Daima: Un Omaggio al Miglior Arco di Dragon Ball Z

sta guadagnando popolarità grazie ai numerosi riferimenti e omaggi alle serie precedenti. Con l’espansione del lore del franchise, momenti di fan service soddisfacenti e richiami ai classici, la serie sta dimostrando di essere un regalo per i fan di lunga data. Il diciassettesimo episodio, intitolato “Gomah”, propone uno dei riferimenti più divertenti aZ, richiamando uno degli archi narrativi più amati della saga. Come suggerisce il titolo, l’episodio è incentrato sul Re Demone Gomah, che crea un’arena molto simile a quella dei Cell Games.I fan ricorderanno bene come Cell costruì la sua arena: sollevando un gigantesco cubo di cemento, suddividendolo in piastrelle quadrate e disponendole telecineticamente per formare il ring. Gomah, dal canto suo, sfrutta i suoi poteri per creare un’arena fluttuante utilizzando le macerie del Primo Mondo Demoniaco.