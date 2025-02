Gqitalia.it - Dove vedere l'halftime show del Super Bowl 2025 con Kendrick Lamar

Ilè finalmente arrivato, dopo mesi di intensi incontri tra le migliori squadre del football americano, raggruppate dalla National Football Conference (NFC) e dall'American Football Conference (AFC), i campioni si sono affrontati in un duello che rappresenta di anno in anno il momento più teso della stagione, raccogliendo un pubblico di circa 210 milioni di persone nel mondo, a cui si aggiungono le 83.000 quest'anno presenti al Caesarsdome di New Orleans, casa dei New Orleans Saints della National Football League (NFL). Se lo sport è il motivo principale che riunisce gli spettatori di tutto il mondo, è anche importante riconoscere che lo spettacolo dell'intervallo è un altro elemento imperdibile di questo grande momento di eccitazione ed euforia collettiva. Si tratta di un concerto breve (tra i 13 e 18 minuti) ma intenso, in cui gli artisti invitati danno il meglio di sé (anche se non sono pagati per farlo) perché sanno bene di trovarsi di fronte a un pubblico enorme, con la possibilità di promuovere il proprio lavoro artistico davanti a milioni di occhi e orecchie che non sempre si raccolgono nello stesso momento, e ancor meno al giorno d'oggi, quando l'offerta di intrattenimento è così varia e ampia come quella che viviamo oggi con i social network e le piattaforme di streaming.