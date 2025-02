DoValue cresce ancora | due nuovi mandati in Grecia e a Cipro per 16 miliardi

Dayitalianews.com - DoValue cresce ancora: due nuovi mandati in Grecia e a Cipro per 1,6 miliardi

S.p.A. (Euronext Milan DOV.MI), leader nel Sud Europa nei servizi finanziari strategici, nella gestione immobiliare e nei servizi a valore aggiunto, annuncia un importante traguardo con la firma di duenella regione ellenica, per un valore complessivo di €1,6di Gross Book Value (GBV).È stato, infatti, siglato un mandato di servicing da €1,4inper la seconda tranche del portafoglio Alphabet, di proprietà di Fortress e Bain Capital, rafforzando la partnership a lungo termine. Inoltre, è stato confermato un nuovo mandato NPL ada Alpha Bank per €200 milioni. Questi sviluppi contribuiscono all’obiettivo di raggiungere €8di GBV entro il 2025.in: il portafoglio AlphabetGreece Loan and Credit Claim Management Company S.