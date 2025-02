Juventusnews24.com - Douglas Luiz al posto di Koopmeiners? L’idea di Thiago Motta per Juve PSV. Cosa filtra sulla decisione dell’allenatore bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24aldidiper l’andata del playoff Champions-PSV. Le ultimissimeÈ vigilia di Champions League per lantus, impegnata domani sera nell’andata dei playoff contro il PSV in programma alle ore 21.00 all’Allianz Stadium.pensa a.Stando alle ultime di formazione, infatti, il centrocampista brasiliano potrebbe prendere ildial fianco di Manuel Locatelli. Possibile chance dal primo minuto per l’ex Aston Villa.LE PROBABILI FORMAZIONI DIPSVLeggi suntusnews24.com