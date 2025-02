Lapresse.it - Dossieraggio, procura Perugia iscrive esposto Dis su rivelazione segreto

Ladella Repubblica diha iscritto l’del Dis, depositato nella giornata di sabato 8 febbraiom relativo a presunte rivelazioni di notizie riservate comunicate alla stampa sulla gestione degli atti, da parte delladi Roma sull’inchiesta nata dopo la denuncia del capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni, Gaetano Caputi. Lo ha comunicato iltore capo di, Raffaele Cantone in una nota in cui specifica che “l’iscrizione è stata disposta nel rigoroso rispetto dei criteri indicati dall’art. 335 c.p.p, come modificato dal d.Igs n. 150/22 (cd riforma Cartabia), e dalla direttiva dell’ufficio in materia”. Il caso riguarda le rivelazioni fatte dal ‘Domani’.“Il procedimento – si legge ancora nella nota della– è stato assegnato al sostituto individuato secondo il criterio predeterminato e automatico e, in relazione alla particolare delicatezza dei fatti in esso esposti, si è ritenuta opportuna la codesignazione” di Cantone.