Tvplay.it - Doppio obiettivo in casa Como, Thiago Motta li vuole alla Juve

La recente sfida con ilè stato anche un’occasione per laper osservare da vicino alcuni possibili obiettivi di mercato E’ una sessione di mercato, quella appena conclusa, nella quale lantus è stata grande protagonista. C’era da aspettarselo, vista l’esigenza dei bianconeri di rinforzarsi soprattutto in difesa e in attacco.inli– Tvplay.it (Foto LaPresse)L’assenza fino a fine stagione di Bremer e Cabal è stata compensata con gli arrivi, entrambi in prestito di Veiga e Kelly cui si è aggiunto quello di Alberto Costa. In attacco, invece, è arrivato Kolo Muani, diventato subito titolare nell’undici dial posto di Vlahovic, ormai relegato in panchina. Il centravanti francese ha ampiamente ripagato, finora, la grande fiducia subito riposta in lui dall’allenatore bianconero.