Ilrestodelcarlino.it - Doppietta di Ferretti, il Montefano corre. Osimana al tappeto

David, Galeotti, Calamita (37’ st Bonacci), Alla, Postacchini, Martedì,(40’ st Candidi), Gabrielli, Rombini (24’ st Papa), Palmucci (31’ st Pincini), Nardacchione. Panchina: Strappini, Castignani, Bianchi, Camilloni, Taddei. All. Amadio.: Santarelli, Falcioni, Mosquera (24’ st Micucci), Borgese (17’ st Calvigioni), Patrizi, Marchesini (42’ st Gigli), Fermani (47’ st Mercanti), Bambozzi, Mafei, Buonaventura (28’ st Triana Canas), Alessandroni. Panchina: Cingolani, Sasso, Rossetti, Colonnini. All. Labriola. Arbitro: Pigliacampo di Pesaro. Reti: 10’ pt e 38’ st, 17’ st Buonaventura. Un’altradie ilva. Altri tre punti per i viola contro un’che regge solo un tempo, il primo, poi va in sofferenza fisica e nelle occasioni.