Ilfogliettone.it - Dopo l’Imu devi pagare anche un’altra extra tassa: ti troverai davanti la brutta situazione | Non c’è nulla da fare

Leggi su Ilfogliettone.it

Malumori e lamentele per molti italiani che dovranno affrontare questo salasso economico. La novità ha sconvolto tutti.Possedere una casa in Italia comporta una serie di obblighi fiscali che possono sembrare complessi. Tra le principali imposte legate al patrimonio immobiliare troviamo(Imposta Municipale Propria).è unache i proprietari di immobili devono versare al Comune in cui si trova l’immobile stesso.si applica a diversi tipi di immobili: abitazioni (escluse di solito le prime case), terreni agricoli e aree fabbricabili. Il suo importo varia in base a diversi fattori, come la categoria catastale dell’immobile, il comune di ubicazione e eventuali agevolazioni previste dalla legge. Non tutti sono tenuti a: ad esempio, sono esenti i proprietari di immobili classificati come abitazioni principali e alcune categorie di soggetti, come i disabili.