Ilfattoquotidiano.it - “Dopo l’ictus mi chiedevo: ‘anche se sopravvivo, cosa faccio?’All’inizio ero muto, per comunicare scrivevo brevi frasi”: Mauro Coruzzi a “Verissimo”

Nella puntata di “, in arte Platinette, ha raccontato la sua esperienza conche l’ha colpito nel 2023. “Immagina di perdere da un giorno all’altro capacità che credevi tue: -ha detto a Silvia Toffanin – trovarsi all’improvviso senza riuscire a parlare, a muoversi, passando giorni e giorni in una completa oscurità del futuro. Misefaccio?’. La mia vita è comunicazione. Mi sentivo un giocatore senza gambe”.I soccorsi sono stati immediati: “Purtroppoè feroce e rapido. È la seconda causa di morte in Italia. Per fortuna ero con un fisioterapista che mi stava seguendo per un dolore alla gamba. Lui ha capito subitomi stesse succedendo perché quando dovevo salutarlo non riuscivo a dire nemmeno ‘ciao'”. Poi la rinascita: “due mesi di ricovero, ho dovuto fare una lunga riabilitazione.