Dopo il Canale di Panama la Groenlandia e il Canada pure Gaza Trump insiste | Acquisteremo e possederemo la Striscia

ildi, lae il. Il presidente americano Donaldè sempre più senza freni e questa notte ha ribadito l’intenzione di prendere il controllo delladial termine della guerra.“Sono impegnato ad acquistare e a possedere. Per quanto riguarda la ricostruzione, potremmo darla ad altri stati del Medio Oriente per costruirne delle sezioni. Altre persone potrebbero farlo sotto i nostri auspici. Ma ci impegniamo a possederla, prenderla e assicurarci che Hamas non torni”. Parlando alla stampa a bordo dell’Air Force One che lo portava a New Orleans per il Super Bowl,ha aggiunto che “non c’è niente in cui tornare a vivere. Il posto è un cantiere di demolizione. Tutto verrà demolito. Non si può vivere in quegli edifici adesso.