Dopo gennaio è tornato a essere il Napoli di De Laurentiis e decisamente meno il Napoli di Conte

Ilpare essersi spento. Non sono i due pareggi con squadre ostiche, ma abbordabili. È l’aria che tira che sembra volgere al mesto. L’impoverimento tecnico è sotto gli occhi di tutti. Dinamiche di mercato, intenzioni, indicazioni, disattenzioni sembrano aver ridotto l’intensità del sacro fuoco attizzato e propagato da Antonio. Ridotto in intensità e intenzioni per non incorrere in ostacoli magari non troppo gestibili, vista la manifesta incapacità di gestione della vittoria. Certamente, al di la delle parole e dei siparietti in conferenza stampa, Antonioha ulteriormente pesato il club e la propria inedia di espansione e consolidamento su posizioni ancor più di primo piano. Ilnon è un paese comunista, ma somiglia molto alla Jugoslavia di Tito: è una società non allineata, che non vuol far parte di nessuno schieramento politica sportiva, cacciatrice di alleanze variabili, quasi sempre minoritarie.