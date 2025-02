Ilfattoquotidiano.it - Donna completamente sorda riacquista l’udito: intervento rivoluzionario all’ospedale Molinette di Torino

Per la prima volta, unahatograzie a uncombinato innovativo eseguitodicome riportaToday. L’operazione ha previsto la rimozione di un tumore e l’impianto simultaneo di elettrodi cerebrali. La paziente aveva iniziato a perderea 25 anni a causa dell’otosclerosi, una patologia degenerativa che ha rapidamente compromesso anche l’orecchio interno, rendendola insensibile ai suoni nonostante l’uso di protesi acustiche e precedenti tentativi chirurgici. La situazione è peggiorata con la diagnosi di un neurinoma dell’acustico in crescita sull’orecchio sinistro, provocando vertigini e portandola alla sordità totale.L’, eseguito dal professor Andrea Canale, ha previsto il posizionamento di un impianto cocleare nell’orecchio destro, seguito da una complessa operazione neurochirurgica condotta dal dottor Francesco Zenga per rimuovereil tumore, preservando le funzioni neurologiche.