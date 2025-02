Napolitoday.it - Donna brutalmente aggredita: il dramma nella stanza di un noto b&b del centro

Leggi su Napolitoday.it

La notte scorsa la polizia ha tratto in arresto per lesioni personali aggravate un 34enne napoletano con precedenti. In particolare, gli agenti, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva di piazza Municipio per la segnalazione di.