Lapresse.it - Donald Trump: “Mi impegno ad acquistare e controllare Gaza”

Leggi su Lapresse.it

vha ribadito la sua volontà di prendere il controllo su: il presidente americano vuolel’enclave palestinese in modo tale che Hamas non possa più avere potere d’azione. Il tycoon ha parlato del suo piano con i giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre si recava al Super Bowl (la finale è stata poi vinta dai Philadephia Eagles).: “Mia comprare e possedere”“Mia comprare e possedere. Per quanto riguarda la ricostruzione, potremmo darla ad altri Stati del Medio Oriente per costruirne alcune sezioni. Altre persone potrebbero farlo sotto i nostri auspici. Ma ci impegniamo a prendercela, a occuparla e a fare in modo che Hamas non torni indietro”, ha dichiaratocome riporta Associated Press. “Quel posto è un cantiere di demolizione.