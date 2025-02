Ilfattoquotidiano.it - “Donald Trump è un bullo e un prepotente. Ma l’autoritarismo ci sta invadendo ovunque, dobbiamo essere vigili”: Richard Gere riceve un premio e sbotta

“Questi premi alla carriera sono sempre un po’ prematuri perché spero di fare molte altre cose. Mentre guardo le clip dei miei film mi rendo conto che faccio questo mestiere da molto tempo, ma non sono stupido, so che il motivo per cui mi state dando questoè che ho sposato questa bellissima donna della Galizia. Mi ha sopportato per 11 anni, quindi dovrebbelei are il”: a parlare così è statoche ha ricevuto ilalla carriera ai Goya 2025 (dov’era presente anche Chiara Ferragni) e il riferimento e alla consorte, Alejandra Silva. A consegnare il riconoscimento è stato Antonio Banderas, cheha definito “un amico”, anzi, “il mio nuovo migliore amico”.Ma dopo le parole ironiche e liete, perè arrivato il momento di virare verso temi urgenti: “Siamo invasi da uno sciocco tribalismo e tendiamo a pensare che siamo separati gli uni dagli altri, e purtroppo abbiamo eletto dei leader che non ci ispirano come dovrebbero.