Donald Trump annuncia dazi del 25% su acciaio e alluminio | L’Ue risponderà

Il presidente degli Usahato l’introduzione didel 25% su tutte le importazioni diche entrano negli Stati Uniti. La mossa dovrebbe avere ripercussioni principalmente su Canada e Messico. Tra i maggiori fornitori di questi due metalli agli Stati Uniti secondo quanto riporta la Bbc. Ottawa nello specifico fornisce a Washington il 79% dell’importato ogni anno. Ma non è esclusa l’Unione Europea, dove già si registrano le prime reazioni. In particolare, la prima è stata quella del ministro degli Esteri della Francia, Jean-Noël Barrot. La risposta delaisu«Non c’è alcuna esitazione quando si tratta di difendere i nostri interessi», ha affermato al primo canale della televisione francese TF1. Barrot ha ribadito che la Commissione Europea ha il mandato di agire in situazioni simili.