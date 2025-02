Zonawrestling.net - Dominik Mysterio: “Sarebbe figo apparire in TNA

ha espresso il suo interesse per la partnership tra TNA Wrestling e WWE. Ha detto che trova la collaborazione entusiasmante e vede un’opportunità per espandere la sua influenza. Ha anche dichiarato di essere interessato ad andare in TNA e prendere il controllo della compagnia. La partnership tra WWE e TNA tiene banco dallo scorso maggio,“Mi piacerebbein TNA,piuttosto” ha dichiarato Dirty Dom durante il podcast Battlegrround.