Zonawrestling.net - Dominik Mysterio: “Odio John Cena, perciò voglio affrontarlo nuovamente “

Leggi su Zonawrestling.net

ha recentemente espresso un profondoversodurante un’intervista rilasciata a MuscleManMalcolm, nella quale ha espresso il desiderio di tornare adin futuro, spiegando anche i motivi che lo hanno portato a provare questoviscerale nei confronti del 16 volte campione del mondo.“Purtroppo una volta ho disputato un match controe non è andata proprio come volevo. All’epoca ero il campione nordamericano di NXT, quindi diciamo che avevo altri pensieri per la testa.per motivi strettamente personali, ma mi piacerebbe tornare sul ring assieme a lui.” Ha dichiarato il membro del Judgment Day, che ha poi concluso l’intervista ricordando il regno del padre Rey come WWE Champion, durato poco più di un’ora proprio per mano di“Se mai dovessi riuscire a vincere quel titolo, state certi che correrei in macchina e andrei via il prima possibile.