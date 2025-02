Laprimapagina.it - Domenico Loguarro presidente quarta commissione consiliare comune Crotone su giorno del ricordo

Leggi su Laprimapagina.it

Oggi, nel solennedella tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, ci uniamo in un momento di riflessione e commemorazione per onorare le vittime innocenti di una delle pagine più dolorose della nostra storia nazionale – ha dichiarato il– La Giornata del, istituita con legge n. 92 del 2004, rappresenta non solo un tributo alla memoria di chi ha sofferto ingiustizie e persecuzioni, ma anche un monito affinché simili tragedie non trovino mai più spazio nella coscienza dei popoli e nelle dinamiche della storia.Avverto con particolare responsabilità – le parole di– il compito di preservare la memoria storica e di trasmettere alle nuove generazioni il valore della verità e della giustizia.E ribadisco la necessità di una cultura della pace, della conoscenza e del rispetto reciproco.