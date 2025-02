Sport.quotidiano.net - Domani la ripresa. Venerdì l’anticipo contro i granata. Pessimismo Ferguson

La gara di Lecce ha chiuso un tour de force che ha visto il Bologna in campo una volta ogni tre giorni nell’ultimo mese, con nove gare disputate dal 12 gennaio a ieri. Giorno di riposo concesso quindi da Vincenzo Italiano alla squadra, che si ritroveràmattina alle 11 per preparare la sfida disera, al Dall’Ara con il Torino. La cattiva notizia è che difficilmente Lewis, vittima di uno stiramento ai flessori, recupererà per l’appuntamento: onde evitare ricadute e ulteriori problemi, lo scozzese dovrebbe essere rivalutato solo in vista della sfida successiva, a Parma, in programma il 22 febbraio. Con lui, out anche Odgaard e Orsolini. Nelle prossime due settimane i rossoblù potranno lavorare all’interno di una settimana tipo, cosa che potrebbe aiutare a recuperare energie e forze, dato che il prossimo turno infrasettimanale è in programma nel recupero con il Milan, il 26 febbraio.