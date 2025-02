Quotidiano.net - Dollaro forte, ma per quanto?: "Venti contrari da metà anno"

: DURERÀ?" Si intitola così un recente report della casa di investimenti statunitense J.P. Morgan Asset Management. Gli analisti della società specializzati nel reddito fisso e nelle valute hdelineato le prospettive della moneta americana, le cui quotazioni potrebbero invertire la rotta, dopo una lunga fase di ascesa. Alla base del trend al rialzo degli ultimi mesi, ci sono anche fattori legati alla politica monetaria statunitense. Come è noto a chi segue le cronache finanziarie, negli anni passati la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha innalzato velocemente i tassi di interesse, per fermare la fiammata dei consumi e dell’inflazione, avvenuta Olteoceano dopo la fine della pandemia. Poiché l’inflazione americana ha mostrato una certa resistenza nonostante il caro-tassi, la Federal Reserve ha mantenuto il costo del denaro su livelli ben più alti che in Europa e in Giappone.