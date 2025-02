Ilgiorno.it - Dodici mesi a Milano-Cortina: "La Valtellina è già in prima fila"

L’atmosfera olimpica comincia a farsi sentire concretamente anche in provincia di Sondrio. Il countdown verso l’evento a cinque cerchi dell’anno prossimo è ufficialmente cominciato nei giorni scorsi. E se c’è un territorio altamente coinvolto nei Giochi è quello valtellinese, con Bormio e Livigno che ospiteranno, rispettivamente, le prove di sci alpino maschile e di sci alpinismo la, e quelle di freestyle e snowboard la seconda. Ad anticipare tutti, come spesso capita anche per altre cose, ci ha pensato Livigno che giovedì, all’Alpine Sky Theatre, ha allestito un grande spettacolo. In una notte magica è andato in scena “Circles, il viaggio dei Giochi“, un’inedita opera teatrale realizzata da Kataklò Athletic Dance Theater in collaborazione con l’autore Jacopo Pozzi, voce narrante dello spettacolo.