Ilrestodelcarlino.it - Dito staccato alla poliziotta: panico pure in ospedale

San Benedetto (Ascoli), 10 febbraio 2025 – Si complica la posizione del trentenne ghanese che nella notte di sabato scorso, negli uffici del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto, ha aggretre poliziotti staccando parzialmente, con un morso, l’ultima falange di undella mano a un’agente donna. Il giovane, che già era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, ieri è stato arrestato e si trova sedato e piantonato al Madonna del Soccorso. Il cittadino africano, che si trova ricoverato in Rianimazione, dopo che è stato estubato ha dato nuovamente in escandescenze ed avrebbe tentato di spintonare un operatore sanitario e cercato di fare la stessa cosa con un agente di polizia. A quel punto il ghanese è stato immobilizzato, sedato nuovamente e piantonato in stato d’arresto.