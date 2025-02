Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Inter-Fiorentina 0-0: rovesciata di poco fuori di Barella! LIVE

La sfida tra nerazzurri e viola chiude la ventiquattresima giornata del campionato diADopo la pesante battuta d’arresto di giovedì scorso in Toscana, l’ospita lanel monday night del ventiquattresimo turno di campionato. A distanza di pochi giorni dalla precedente sfida, i nerazzurri ancora una volta hanno ricevuto un grande regalo dagli avversari del Napoli, fermato sull’1-1 anche dall’Udinese dopo il pareggio della scorsa settimana contro la Roma.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itUn’occasione ghiotta per ridurre le distanze dalla capolista, che Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire. In caso di vittoria, infatti, i nerazzurri si porterebbero ad un solo punto di distanza dalla squadra allenata da Antonio Conte, con lo scontro diretto che si disputerà nel weekend del 2-3 marzo.