Calciomercato.it - DIRETTA | Milan, Joao Felix: “Kaka un idolo. Prima di venire ho detto una cosa a Conceicao” LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni in conferenza del calciatore L’attaccante portoghese risponde alle domande dei giornalisti in sala stampa, la conferenza stampa di: seguila(LaPresse) – Calciomercato.itE’ giornata di presentazione per il. Oggi in sala stampa c’è, che ha già fatto il suo esordio con la maglia rossonera. Mercoledì scorso il gol al debutto a San Siro, su assist di Santi Gimenez, poi è partito titolare nella sfida contro l’Empoli in campionato., dunque, si è già calato perfettamente nella parte.Le prime parole sono di Zlatan Ibrahimovic: “si è già presentato da solo a San Siro. Ha grande talento, con tanta esperienza. E’ giovane e può crescere ancora. E’ un giocatore di magia, può fare gol e assist. L’allenatore lo conosce bene.