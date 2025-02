Ilgiorno.it - Dipendente Atm rapinato: "Basta aggressioni"

UnAtm è stato ferito superficialmente, malmenato eda una banda. È stato raggiunto all’altezza della gola dal fendente di un coltello che fortunatamente non è penetrato nel corpo, con seri rischi per la vita del lavoratore. L’aggressione è avvenuta sabato, all’alba, in viale Molise, la strada di un deposito Atm. "Servono azioni concrete contro le, se non ci saranno risposte siamo pronti a mobilitarci", scrivono in una nota congiunta i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl e Orsa. Citano anche un’altro episodio, l’aggressione subita nei giorni scorsi da due autisti vicino al deposito di via Messina. Fratelli d’Italia, alla luce degli episodi, chiede un "tavolo interforze da valutare con Questura e Prefettura".