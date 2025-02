Zonawrestling.net - Dion Lennox, un talento da scoprire

Leggi su Zonawrestling.net

Per questo nuovo appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT voglio parlarvi del 27enne americano Andrzej Hughes-Murray conosciuto maggiormente con il ring name di. Ha un background nel mondo della lotta e del Football Americano. Di fatto è un prodotto completamente creato e formato dalla WWE con la quale ha firmato nel 2023 e con la quale ha debuttato ufficialmente solo ad agosto dello stesso anno. Quindi la sua esperienza nel pro wrestling è di circa un anno e mezzo, mese più, mese meno. Il suo stile di lotta sul ring, legato indissolubilmente al suo potente fisico, è legato alla potenza e alla forza. Nel 2023 ha fatto solo un apparizione televisiva seppur si veda solo da agosto a fine anno, poi nel 2024 ha preso parte molto a Level Up e a qualche show settimanale televisivo.